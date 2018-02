Citroën C4 Cactus: Franzose mit Sensationsfahrwerk

Wer an Citroën denkt, muss auch an die legendäre, aber längst aufgegebene Hydropneumatik denken, die seit der „DS“ den Inbegriff des typisch französischen Straßengleitens geprägt hat. Nun knüpft man bei PSA an diese goldenen Gleitzeiten an, ohne jedoch auf die aufwendige Technik zurückzugreifen.