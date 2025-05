Nicole Kidman irritiert mit verrutschten Haaren

Kampf für Gender-Gleichstellung

„Ich bin nur eine Verfechterin der Rechte und möchte das mit meinem Versprechen von 2017 weiter vorantreiben. Es ist also noch nicht vorbei“, betonte die Oscar-Preisträgerin am Rande der Filmfestspiele in Cannes bei einedem exklusiven Dinner, an dem Prominente wie Popstar Charli XCX und der irische Schauspieler Paul Mescal teilnahmen.