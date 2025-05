Hotel liefert sich derben Insta-Zoff mit Tester

Den Betreibern der „Jufenalm“ schmeckte diese Einschätzung so gar nicht. In mehreren Antworten unter dem Video wehren sie sich: „Seit fast 100 Jahren bauen wir unser Haus mit Leidenschaft auf. Es ist ein guter Ort.“ Doch die Emotionen kochen noch weiter über: „Ihr stellt nicht nur haltlose Behauptungen auf, sondern trefft auch beleidigende Aussagen. Wie in all euren negativ gehaltenen ,Bewertungen‘ nicht zahlender Betriebe werden Fakten verdreht. Das ist böswillig!“