Brisante Sondersitzung zur Aufsichts-Affäre

Heute, Aschermittwoch, ist es endlich so weit! Seit 9 Uhr tagt der mit Spannung erwartete Sonder-Kontrollausschuss. Wie lange dieser dauern wird, ist schwer vorauszusagen, denn der geschäftsführendeAusschuss-Obmann Herwig Mahr (FPÖ) hat für den zweiten Sitzungstag am Donnerstag ein „Open End“ ausgegeben. Thema sind der 273 Seiten dicke, hochbrisante Rechnungshofbericht zu den Affären um parteipolitische Eingriffe in die Gemeindeaufsicht sowie der rotgrüne Antrag, dazu eine Untersuchungskommission des Landtags einzurichten.