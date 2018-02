Helene Fischer Konzerte abgesagt

Die gute Nachricht: Die Tickets verlieren für Nachholtermine ihre Gültigkeit nicht – oder man kann sie an den Verkaufsstellen zurückgeben. „Auf den Kosten für gebuchte Hotels bleibt man allerdings sitzen“, so Konsumentenschützer Herwig Höfferer von der Arbeiterkammer: „Den Veranstalter trifft bei Krankheit keine Schuld.“ Kunden, die über ÖBB Rail Tours gebucht haben, haben zwei Möglichkeiten: Der Reisepreis wird refundiert, wenn die kompletten Reiseunterlagen (Bahnkarten, Konzerttickets) retourniert werden, oder man nutzt das Hotel- und Bahn-Paket und übernachtet zum vergünstigten Preis in Wien. Die Karten müssen ebenfalls retourniert werden.