Hier fliegt Elon Musks E-Roadster Richtung Sonne

Gelungen ist die Aufnahme mit einem Roboter-Teleskop am Tenagra Observatory im US-Bundesstaat Arizona, das Teil des Virtual Telescope Project ist, das Aufnahmen liefert, die in Echtzeit im Web verfügbar sind. Der Wagen, der sich in einer elliptischen Bahn um die Sonne befindet, sei "ziemlich hell" zu sehen gewesen, so die Betreiber des Virtual Telescope Project. Der Roadster werde Berechnungen zufolge in einem Abstand zwischen rund 147 Millionen und 260 Millionen Kilometern um unser Zentralgestirn kreisen, heißt es.