Dieser Sportflitzer kreist derzeit um den Erdball

Sportflitzer hat das Wissen der Menschheit im Gepäck

Am Fahrersitz des Tesla Roadster, der ebenfalls ins All geschossen wurde, wurde eine Puppe in Astronautenanzug namens Starman platziert. Der Sticker mit der Aufschrift "Don't Panic!" ist eine Anspielung auf den Film "Per Anhalter durch die Galaxis“. Der Flitzer hat drei Kameras an Bord, die die Fahrt von "Starman" live übertragen. Im Autoradio läuft David Bowies Hit "Space Oddity". Bei Testmissionen dienen normalerweise Betonplatten oder Stahlteile als Ladung. "Wir dachten, es sei lohnender, ein bisschen Spaß zu machen", so Musk, aus dessen Privatbesitz der Roadster stammt.