Deutscher Priester bei Machetenangriff verletzt

Ein mit einem Schwert bewaffneter Mann hat während eines Sonntagsgottesdienstes in Indonesien vier Menschen verletzt - darunter einen deutschen Priester, der seit über 50 Jahren in Indonesien lebt. Der Täter wurde von der Polizei niedergeschossen und verhaftet. "Es war ein Amoklauf", sagte ein Polizeisprecher. Im Video oben sehen Sie den Angreifer, der von Kirchenbesuchern in Schach gehalten wird, indem sie ihn mit diversen Gegenständen bewerfen.