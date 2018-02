So spektakulär trickste Häftling Justizwache aus

"Sterbeszene" war nur Ablenkungsmanöver

Am Montagnachmittag begann sich der Serbe im Spitalszimmer zu übergeben. So oft, dass es in dem Raum fürchterlich stank. Der mitleidige Justizbeamte kam daraufhin aus dem Nebenzimmer hinzu und öffnete das vergitterte Fenster, um frische Luft in das Krankenzimmer zu lassen. Genau das wollte der "kranke" Häftling aber erreichen. Er hüpfte um 14.40 Uhr vor dem nur 2,5 Meter entfernten Justizwachebeamten zuerst auf den Heizkörper, dann aufs Fenstersims und sprang dann aus dem zweiten Stockwerk etwa acht Meter in die Tiefe.