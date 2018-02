Häftling sprang aus Fenster, Sohn wartete im Auto

Es war ein wohldurchdachter Plan, der letztlich auch aufging: Ein 26 Jahre alter Serbe hat seinem im Gefängnis im oberösterreichischen Suben inhaftierten Vater am Montag bei dessen Flucht geholfen. Der 43-Jährige, der wegen Betrugs in Haft sitzt, nutzte einen Spitalsaufenthalt in der Bezirksstadt Schärding, um die Gefängnisgitter hinter sich zu lassen. So kletterte der Mann aus einem Fenster im zweiten Stock des Krankenhauses und sprang in die Tiefe - unten wartete bereits der 26-Jährige im Auto auf ihn ...