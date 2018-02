Britischer Hacker wird nicht an USA ausgeliefert

Love, der neben der britischen auch die finnische Staatsangehörigkeit besitzt, wird in den USA vorgeworfen, sich in den Jahren 2012 und 2013 in die Netzwerke unter anderem der Notenbank Federal Reserve, der Armee und der Raumfahrtbehörde NASA gehackt zu haben. 2013 war er deshalb in seiner Londoner Wohnung festgenommen worden.