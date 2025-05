Wurz: „Normalerweise sind wir kein Fan davon“

Ganz neu sind Pflicht-Stopps nicht: In Katar waren 2023 sogar drei vorgeschrieben. Aus Sicherheitsgründen, weil sich im Sprint die Laufflächen abgelöst hatten. In der DTM sind seit heuer in den Sonntags-Rennen auch zwei Besuche in der Box Pflicht, um die Spannung zu heben. Ein Österreicher profitierte davon: Thomas Preining überrumpelte in Oschersleben mit dem früheren zweiten Stopp die Rivalen, schob sich von Platz sieben auf drei vor.