Nvidia-CEO nennt Trumps Exportschranken Fehlschlag

„Alles in allem war die Exportkontrolle ein Fehlschlag“, erklärte Huang vor Publikum auf der Messe. Das US-Verkaufsverbot für fortschrittliche KI-Chips an China hat die dortigen Unternehmen gezwungen, Halbleiter von chinesischen Entwicklern wie Huawei zu kaufen, und China gleichzeitig dazu veranlasst, aggressiv in den Aufbau einer Lieferkette zu investieren, die nicht von Herstellern außerhalb des Landes abhängig ist.