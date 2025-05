Rettung von KTM besiegelt Abschied von Pierer

Neumeister ist Chef von Pierer Mobility und KTM

Diese Entwicklung hatte sich in den letzten Monaten abgezeichnet: Ende Jänner hatte Stefan Pierer (68) den Vorstandsvorsitz in der Pierer Mobility AG und auch den bei KTM abgegeben – beide Posten übernahm Gottfried Neumeister, der erst im September 2024 bei den Mattighofenern zu arbeiten begonnen hatte. Der Ex-Do&Co-Vorstand und Mitgründer der Fluglinie FlyNiki war es auch, der in den letzten Monaten alle Gerichtstermine im Insolvenzverfahren an der Seite der Sanierungsverwalter wahrgenommen hatte. Er stellte sich den Medien, wurde zum Sprachrohr gegenüber den Mitarbeitern, als die Ende April erfuhren, dass erneut der Produktion im Innviertel der Stecker gezogen werden muss, weil die Lieferketten mehr schlecht als recht funktionieren.