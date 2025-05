Pro und Contra: Soll der Song Contest nach Graz?

In Erinnerung zu rufen ist: In Graz wird seit Jahren um den Ausbau des Liebenauer Stadions gerungen, erst in Kürze sollen die Pläne vorliegen. Für die Champions League musste Sturm im Vorjahr nach Klagenfurt ausweichen. In Graz geht auch der Ausbau der Kinderbetreuung zu langsam voran, Jahr für Jahr müssen Eltern von Kleinkindern zittern, ob es Plätze gibt.