Van der Bellen traf japanischen Kaiser in Tokio

Die 150-köpfige Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Van der Bellen, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Philipp Gady war am Dienstag nach Japan aufgebrochen. Sie eröffnet am Freitag den österreichischen Pavillon auf der Weltausstellung EXPO 2025, an der auch Kronprinzessin Kiko von Akishino teilnimmt.