Mit der „Krone“ zum buntesten Festival Österreichs

Was einst als traditionelles Frühlingsfest in Indien gefeiert wurde, hat längst auch Europa im Sturm erobert – mit einer mitreißenden Mischung aus Musikfestival und Farbspektakel. Hier erwarten euch Top-DJs, farbenfrohe Farbwürfe und jede Menge gute Laune. Mit dabei sind unter anderem Acts wie RUDY MC, MEDUN, ANVEE, DJ Spicy & Zeus die das Publikum mit House, Electro und Festival-Sounds in Ekstase versetzen. Farbbeutel inklusive – die gibt’s vor Ort zu kaufen!