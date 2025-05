Tiefer Blick in die Seelen ehemaliger Laboraffen

Jahrzehntelang kannten sie nur Gitter, Einsamkeit und Versuche. 27 ehemalige Laborschimpansen haben im Refugium von Gut Aiderbichl in Gänserndorf ein neues, artgerechtes Zuhause gefunden – und lernen dort Schritt für Schritt, was es heißt, Schimpanse zu sein. Jetzt öffnet die Einrichtung ausnahmsweise für Besucher. Ein bewegender Einblick in tierische Leben, die fast verloren schienen.