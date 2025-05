PC-Marktführer Lenovo kämpft mit sinkendem Gewinn

Konzern-Chef Yang Yuanqing hatte in Aussicht gestellt, dass der Anteil an KI-PCs an den Verkäufen im laufenden Jahr auf 25 Prozent steigen werde und 2027 dann 80 Prozent erreiche. Die in Hongkong gelisteten Lenovo-Aktien rutschten nach Vorlage der Quartalsbilanz um mehr als vier Prozent ins Minus.