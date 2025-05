E-Autos sind billiger und umweltfreundlicher

Im Idealfall nach drei Jahren billiger

Ähnlich ist es in Sachen Wirtschaftlichkeit. „Schon heute kann ein Elektroauto günstiger sein als ein Verbrenner, wenn Sie auf die kompletten Kosten schauen – nicht nur auf den in der Regel höheren Anschaffungspreis“, sagt Wietschel. Habe man zu Hause oder am Arbeitsplatz eine Lademöglichkeit, dann können E-Fahrzeuge bereits nach drei Jahren Haltedauer wirtschaftlicher sein als vergleichbare Verbrenner, heißt es in der Studie. Insgesamt spricht sie von schon heute ähnlichen Kilometerkosten bei durchschnittlichen Fahrleistungen in der Mittelklasse.