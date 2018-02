Videospiele werden Glücksspielen immer ähnlicher

Kaufappell an Kinder und Jugendliche

Bei den Landesmedienanstalten erwägt man daher offenbar ein Verbot sogenannter Lootboxen. Denn die virtuellen Kisten mit ihren zusätzlichen Waffen und anderen teils kostenpflichtigen Extras könnten "gegen das Verbot von Kaufappellen an Kinder und Jugendliche" verstoßen, so Wolfgang Kreißig von der Jugendschutz-Kommission gegenüber der Zeitung.