Taten und Strafen: „Richtiges Verhältnis nötig“

Missbrauch an Kindern strenger bestrafen

Die Faktenlage ist jedenfalls klar: Vermögensdelikte werden deutlich höher bestraft als etwa der Missbrauch an Kindern. Ganz besonders in Erinnerung sind etwa diese Fälle: Der Oberste Gerichtshof milderte die Strafe gegen den Vergewaltiger eines zehnjährigen Buben ab - vier statt sieben Jahre Haft. Vier Jahre Gefängnis wurden hingegen auch einem Täter aufgebrummt, der in Tirol einen Lkw gestohlen hatte. Man sieht also: Die Relation geht weiter auseinander.