Schuss löste sich bei Überfall

Mit einer Schreckschusspistole in der Jackentasche betrat ein 17-jähriger Klagenfurter am späten Samstagabend eine Tankstelle in der Landeshauptstadt. Er täuschte vor eine Mineralwasserflasche zu kaufen, zückte dabei seine Waffe und forderte von der Angestellten Bargeld. Die 39-Jährige widersetzte sich jedoch, es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der sich sogar ein Schuss löste…