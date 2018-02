Trinkwasser-Skandal: Noch immer keine Entwarnung

„Wir waschen uns wie in alten Zeiten in der Lavour – und das mit stillem Mineralwasser“, erzählt eine ältere Bewohnerin aus Tschinowitsch. „Wir getrauen uns nicht zu duschen. Es ist umständlich, aber die Gesundheit geht vor.“ Die Menschen in den 150 betroffenen Haushalten hatten schon vor mehreren Tagen einen ungewöhnlichen Geruch beim Aufdrehen des Wasserhahns festgestellt. Doch erst am Mittwoch haben die Verantwortlichen die Versorgung eingestellt.