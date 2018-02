Justin Timberlake: Mehr Familie als Lagerfeuer

Und, natürlich, das halbakustische Duett mit Chris Stapleton, "Say Something". Er mit Countryhut, Justin im Karohemd, singen sie im Video in sakraler Atmosphäre samt wuchtigem Chor: "Sometimes the greatest way to say something, is to say nothing at all" und "Maybe I'm looking for something I can't have". Stapleton lieferte auch gleich noch die Lyrics für die Ballade "Morning Light" mit Soul-Queen Alicia Keys.