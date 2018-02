Enthüllt: Nordkorea liefert Waffen nach Syrien

Nordkorea umgeht offenbar in großem Stil die gegen das Land verhängten UNO-Sanktionen. Zwischen Jänner und September 2017 habe das Regime in Pjöngjang durch illegale Exporte fast 200 Millionen US-Dollar (rund 160 Millionen Euro) eingenommen, heißt es in einem in der Nacht auf Samstag veröffentlichten Expertenbericht an den Sicherheitsrat. Dabei geht es unter anderem um Kohle und Eisen. Auch Rüstungslieferungen an Syrien und Myanmar werden angeführt.