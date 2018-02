Zu trocken: Gondeln in Venedig auf Grund gelaufen

Statt wie gewohnt zu viel, gibt es derzeit zu wenig Wasser in der Lagunenstadt. Zwar ist es aufgrund der Gezeiten im Jänner normal, dass der Wasserstand in der beliebten Touristendestination niedriger ist als sonst. Doch Anfang der Woche war die Trockenheit in der Lagunenstadt extrem.