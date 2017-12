Graz: Islamist plante Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Nach Informationen der "Krone" soll es sich bei dem 25-Jährigen um einen radikalen Islamisten handeln. Der Mann lebte in einer Obdachloseneinrichtung in Graz und bezog dort Mindestsicherung. Er hatte offenbar einen Anschlag ähnlich jenem in Berlin geplant: Mit einem Pkw wollte er über einen Weihnachtsmarkt rasen, um so möglichst viele Menschen zu verletzen oder gar in den Tod zu reißen.

Acht Zeugen belasten ihn schwer: So soll sich der 25-Jährige regelmäßig Videos von Amokfahrten auf dem Gemeinschaftscomputer in der Notschlafstelle angesehen und dabei die Worte "Tod" sowie "Ich mache es wie in Berlin" geäußert haben. Zudem habe er sich zweimal bei Betreuern in dem Wohnheim über das Mieten von Fahrzeugen erkundigt, heißt es.