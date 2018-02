Rechnungshof enthüllt nächsten Bauskandal

Schwarzbau am Seeufer

Doch damit nicht genug. Zwar hat der Bauwerber, der Sportverein, damals bei der zuständigen BH Gmunden um naturschutzbehördliche Bewilligung für die Errichtung der Zuschauertribüne in unmittelbarer Nähe zum Wolfgangsee angesucht. Die BH stimmte dem zu, unter anderem mit der Auflage, dass die Nord- und die Westseite des Sportplatzgeländes „mit heimischen Gehölzen in dichter Abfolge“ bepflanzt werden müssten.