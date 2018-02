„Liefern Sie mir den Magister Grasser!“

Konsortialpartner will von Hochegger-Provision nichts wissen

Eindringlich wurde Petrikovics vom Anwalt des früheren Raiffeisen-Bankers Starzer befragt. Petrikovics hatte während seiner tagelangen Befragung durch Richterin Marion Hohenecker Starzer massiv belastet. Dieser habe den damaligen Lobbyisten Peter Hochegger beim Bieterverfahren um die Bundeswohnungen auch beauftragt. Starzers Verteidiger warf Petrikovics unter anderem vor, dass seine eigenen Mitarbeiter seine Aussagen nicht bestätigt hätten. Das halbe Hochegger-Honorar, das laut Petrikovics auf den Partner beim sogenannten Österreich-Konsortium, der RLB OÖ, entfallen wäre, sei nicht beim Verkauf der ESG-Anteile an die Immofinanz eingepreist worden, wie Petrikoivcs behaupte. Die RLB OÖ habe kein Honorar an Hochegger gezahlt oder zahlen lassen, so der Anwalt Oliver Plöckinger.