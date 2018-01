Die Spannung steigt: Sagt nun Grasser aus?

Am Vormittag nahm Ex-Lobbyist Hochegger wie schon die Wochen zuvor am "Befragungssessel" Platz. Während der ersten Befragungsrunde hatten die Verteidiger versucht, die Glaubwürdigkeit des "geläuterten" 68-Jährigen zu beschädigen. Dies ist ihnen zum Teil sogar gelungen, wenn auch mit teils skurrilen Vorwürfen. So führte am Dienstag der Anwalt von Meischberger, Jörg Zarbl das Teilgeständnis auf eine "Freimaurer-Verschwörung" bzw. "verbotene Absprache" mit der Justiz zurück. Auch wenn Hochegger selbst betonte, er sehe eine mögliche Höchststrafe von zehn Jahren "gelassen" entgegen, liegt der Verdacht nahe, dass Hochegger mit seiner "Wahrheit" auf eine Strafmilderung hoffen kann.