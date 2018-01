„Geheimagent“ Hochegger und die „Tratschereien“

Am Donnerstag ist der Buwog-Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte in einer nunmehr "abgespeckten" Form fortgesetzt worden. Dies deshalb, weil am Vortag fünf Angeklagte, die in der mitangeklagten Causa Terminal Tower Linz involviert waren, vorerst ausgegliedert worden waren. Richterin Marion Hohenecker stellte weiterhin ihre Fragen an Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics. Dabei ging es vor allem um die Rolle des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger für das Immobilienunternehmen im Buwog-Bieterverfahren. Im Vorfeld habe Hochegger Petrikovics mit Informationen ("Tratschereien am Markt") versorgt, die das Bieterkonsortium niemals erhalten hätte. Der "gut vernetzte" Lobbyist agierte "wie ein Geheimagent". Diesem Vergleich der Richterin stimmte der Befragte zu.