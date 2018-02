Tribute-Abend für Österreichs Pop-Superstar Falco

Anlässlich des 20. Todestages von Falco am 6. Februar zeigt der ORF am Freitag (20.15 Uhr, ORF eins9 erstmals in voller Länge „Coming Home – Das Tribute Konzert“, bei dem zahlreiche Stars wie Gianna Nannini, Roman Gregory, Georgij Makazaria, Edita Malovčić, Fettes Brot und Ana Milva Gomes gemeinsam mit Falcos Originalband das legendäre Falco-Donauinselfest-Konzert von 1993 im vergangenen Juni zurück auf die Insel brachten.