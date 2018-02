500.000 Schüler starten in die Semesterferien!

Hurra! Die erste Hälfte des Schuljahres ist endlich geschafft. Knapp eine halbe Million Mädchen und Burschen in Wien, Niederösterreich und in Vorarlberg genießt ab Freitagnachmittag die Semesterferien. Viele zieht es naturgemäß zum Wintersport in die Berge, wo in den kommenden Tagen auch jede Menge Neuschnee erwartet wird. Aber Vorsicht: Allein für Februar werden bis zu 8000 Skiunfälle erwartet!