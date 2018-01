Antrittsbesuch: Sobotka zu Gast bei Van der Bellen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Mittwoch seinen offiziellen Antrittsbesuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert. Thema war dabei unter anderem das heurige Gedenkjahr und die NS-Liederbuch-Affäre um den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer. "Ich habe bereits mehrmals klargemacht, dass derartige Dinge in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Es gibt in dieser Frage keinen Interpretationsspielraum. Hier sind wir den Opfern des Holocaust und künftigen Generationen verpflichtet", sagte Sobotka nach dem Treffen in der Hofburg. Das Auflösungsverfahren gegen die Burschenschaft Germania begrüßte Sobotka "ganz klar".