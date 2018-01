Bei McDonald's wird bald überall serviert

Derzeit stellt die Fast-Food-Kette nur in Wien und Umgebung zu, heuer soll auch in den Bundesländern gestartet werden. Wo, ließ Kuster noch offen. Zusammengearbeitet wird mit Mjam und UberEats. Gespräche, wie man es in den Bundesländern handhaben will, laufen. Aus logistischen Gründen sei eine Zustellung aber nur in den Landeshauptstädten realistisch, es könne nicht in jedes Tal zugestellt werden, so Kuster.