„Weltmeister“ eröffnet Cocktailbar in Linz im März

Heimlich, still und leise hat Stefan Haneder in Linz zugeschlagen. Der Cocktailprofi, der zuletzt auch ein Buch veröffentlich hat, hat sich die Cocktailbar in der Klammstraße 20 gekrallt. Der achtfache Staatsmeister und Vize-Weltmeister im Showbarkeeping wird dort in Zukunft die Stadt mit seinen kreativen und ausgefallenen Drinks versorgen. Eigentlich ein Glücksfall für die Linzer Gastronomie.