TomTom stellt Updates für ältere Navis ein

Folgende Geräte unterstützt Tomtom künftig nicht mehr:



START

EASE

PLUS

XL 2. Generation

XL 3. Generation

XL 4. Generation

VIA 110/120 /130/220

START 20/25/45/55/60

XXL 530/535/540/550

XXL Classic

GO I90

GO 630

GO 700

GO 720

GO 730

GO 740

GO 750

GO 820

GO 825

GO 1005

ONE IQ Routes

ONE 140

ONE 5. Generation