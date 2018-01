Kurden spotten: „Nutzt die Chance, ergebt euch!“

Kurden verbündete der USA im Kampf gegen den IS

Die YPG ist aber auch ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten im Kampf gegen die Dshihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und wird daher mit Waffen und Spezialkräften unterstützt. Auch nach dem Sieg über die IS-Miliz will Washington zum Ärger der Türkei an dem Bündnis festhalten. Die Offensive ihres NATO-Partners in Afrin bringt die USA und andere Bündnispartner nun in eine schwierige Situation.