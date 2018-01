Vöcklabruckerin ist Mary Poppins der Artistik-Welt

Viel Training

Vor fast vier Jahren hatte sie dann im Circus Pikard ihren ersten Auftritt als „Schlangenfrau“. Dem Familienbetrieb aus Niederösterreich ist sie nach wie vor eng verbunden. „Ich bin aber weiterhin selbstständig“, sagt Gschwandtner, die auch als Luftartistin für staunende Gesichter sorgt. Extrem viel Training steckt in solchen Nummern, wie sie sie vor den Augen der „Supertalent“-Jury rund um Dieter Bohlen zeigte.



„Wollte etwas, das noch niemand hat“

Ihr Tag beginnt nach dem Aufstehen mit Dehnungsübungen, viel Ausdauer- und Kraftsport stehen am Programm, eine Klimmzugstange hat sie zu Hause. Die Idee zur Nummer mit dem Schirm hatte sie selbst, arbeitete auch die Maße für das Requisit aus. „Ich wollte etwas, das noch niemand hat“, sagt die Mary Poppins der Artistik-Welt.



STECKBRIEF MARIA GSCHWANDTNER

Am liebsten bin ich:

Von Menschen umgeben, die ich liebe.

Welche drei Dinge habe ich immer bei mir, wenn ich unterwegs bin?

Einen Haargummi, mein Handy, etwas Kleingeld.

Wenn ich einen Tag in meinem Leben wiederholen könnte, welcher wäre das?

Ich erinnere mich an so viele schöne Momente gerne zurück.

Mein Ansporn:

Glücklich und zufrieden zu sein.

Der Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde:

Glaub an dich, du bist einzigartig.

Wovor fürchte ich mich?

Vor dem, was in den tiefen Tiefen unserer Meere sein Unwesen treibt.

Wen bewundere ich?

Alle Menschen, die ihren Weg gehen und Herausforderungen meistern.

Was macht mich wirklich glücklich?

Anderen ein Lächeln ins Gesicht und Freude ins Herz zu zaubern.

Welche Eigenschaften schätze ich an anderen Menschen?

Ehrlichkeit, Herzlichkeit, eine gewisse Selbstironie.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung