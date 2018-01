Kabul: Alarmbereitschaft und Trauer nach Anschlag

Nach dem verheerenden Selbstmordanschlag in Kabul hat die afghanische Hauptstadt am Sonntag um die mehr als hundert Todesopfer getrauert. Der Attentäter hatte am Samstag im Stadtzentrum einen mit Sprengstoff beladenen Krankenwagen in die Luft gesprengt, bis Sonntag stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 103, weitere 235 Menschen seien verletzt worden, sagte Innenminister Wais Ahmad Barmak. Unter den Verletzten seien mehr als 30 Polizisten, hieß es. Die afghanische Regierung rief einen nationalen Trauertag aus.