Echte Zivilstreife stoppte falsches Blaulicht-Auto

So ein dummer Zufall! Gerade in dem Moment, als ein Oberkärntner am Samstag seine illegal im Auto eingebauten Blaulichter einschaltete, kam ihm eine echte Zivilstreife der Polizei entgegen. Die Beamten stoppten den Wagen und beschlagnahmten die Blaulicht-Anlage. Dem Lenker drohen jetzt einige Unannehmlichkeiten.