Autosurfende Katze sorgt für Polizeieinsatz

"Ich passe gut auf sie auf"

Und so kam es, dass sich eine gewisse Routine entwickelte: Dorsett fährt nun regelmäßig etwa 5 km/h entlang der Kante von Parkplätzen, während eine der Katzen die Grasflächen nach Nagetieren durchsucht. Dorsett würde sie dabei aber immer an der Leine und so nah wie möglich an der Windschutzscheibe halten, damit nichts passiert. "Ich passe gut auf sie auf. Ich weiß, das schaut wild aus, wenn du Katzen auf der Motorhaube eines Autos herumchauffierst, aber sie sind sicher", bestätigte er gegenüber einem Polizisten.