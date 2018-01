SPÖ und NEOS verlangen Aufklärung von Kickl

Sowohl SPÖ als auch NEOS kündigen Anfragen zur Causa um die Abhöreinrichtungen an. Drozda hat außerdem einen Brief an Kickl geschrieben und kritisiert gegenüber der APA, er hätte sich "selbstverständlich" erwartet, über die verdächtige Verkabelung in seinem Ex-Büro informiert zu werden: "Dass ich das alles bis jetzt nur aus den Medien kenne halte ich für wirklich bedenklich."