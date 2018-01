NEOS-Abgeordneter zeigt Nazis den Stinkefinger

"Es ist das Jahr 2018. Wir alle tun ganz erschrocken, weil's auf einmal bei den FPÖlern Nazis geben würde", beginnt der NEOS-Wirtschaftssprecher und Unternehmer seine Wutrede und versucht sich in einem deutlichen Vergleich: "Das, was Landbauer und Co. jetzt von sich geben, ist ungefähr so, wie wenn mir mein Kind erzählen würde, die Hausaufgaben hat der Hund gefressen. Wisst ihr was? Diesen Nazi-Scheiß kann überhaupt kein Mensch mehr hören! Man darf ihm nur mehr den Finger zeigen", gibt er sich aufbrausend, während er symbolisch den Stinkefinger erhebt.