Landbauer: Kurz fordert „volle Härte des Gesetzes“

"Aufruf zum Massenmord": Offener Brief von Uni-Professoren an Kurz

Unterdessen haben sich wegen des Germania-Liederbuchs mehrere Universitäts-Rektoren und -Professoren in einem offenen Brief an Kanzler Kurz gewandt: "Das ist ein Aufruf zum Massenmord, der als solcher behandelt werden muss", heißt es darin. Und weiter: "Beenden Sie die Zusammenarbeit mit allen, die Mitglieder rechtsextremer Burschenschaften in ihren Büros beschäftigen." Ohne einen solchen Schritt wirkten jegliche Reaktionen wie "augenzwinkernde Distanzierungen". Unterzeichnet wurde der Brief von der Präsidentin der Universitätenkonferenz, Eva Blimlinger, und etlichen namhaften Kolleginnen und Kollegen.