Dutzende Tote bei Krankenhaus-Brand in Südkorea

Eine Brandkatastrophe in einem südkoreanischen Krankenhaus hat mindestens 37 Menschen das Leben gekostet. Bei dem Unglück in der im Südosten des Landes gelegenen Stadt Miryang seien zudem etwa 70 Menschen verletzt worden, berichtete der Rundfunksender KBS am Freitag. Über die Zahl der Todesopfer herrschte zunächst Verwirrung - in einigen Berichten war auch von 41 Todesopfern die Rede.