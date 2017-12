Südkorea: Zahlreiche Tote bei Brand in Sauna

Bei einem Brand in einem Gebäude mit einem Fitnesszentrum in Südkorea sind am Donnerstag mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen und 26 weitere verletzt worden. Allein 20 Leichen wurden nach Angaben der Feuerwehr in einer öffentlichen Sauna entdeckt. Viele Menschen hatten offenbar zunächst nichts von dem Brand mitbekommen - als sie ihn bemerkten, war es zu spät.