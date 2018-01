Strache dementiert Teilnahme an Germania-Feier

Auch in der Wiener Gemeinderatsdebatte war am Donnerstag die angebliche Teilnahme von Strache an der 100-Jahr-Feier der Germania, der Burschenschaft des niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer, im Juni 2017 thematisiert worden. Bereits da dementierte der FPÖ-Abgeordnete Udo Guggenbichler die damalige Anwesenheit des Vizekanzlers und erklärte, Strache habe bloß an einer Veranstaltung des Pennäler Rings in Wiener Neustadt teilgenommen. Guggenbichler selbst ist Vorsitzender des Pennäler Rings und postete Fotos von Strache am "Burschentag" auf Facebook.