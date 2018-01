ORF-Doku blickt hinter Kulissen der Start-up-Szene

Eine knallige Idee haben und mit smarten Freunden und viel Kaffee am Notebook programmieren, ganz nebenbei um die Welt reisen und so reich und berühmt werden wie Mark Zuckerberg: „work hard, play hard“, heißt das Lebensmotto einer neuen Generation, die unsere Welt revolutionär verändern will. Dabei hoffen die Jungen meist auf das schnelle, große Geld, das ihnen finanzkräftige Netzwerke aus Investoren scheinbar bereitwillig zur Verfügung stellen. Millionenschwere Verkäufe in der Startup-Szene, wie der von "Shpock" oder "Runtastic", täuschen darüber hinweg, wie es den jungen Gründern in der Branche oftmals wirklich geht.